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  • 2020'de bedelli askerlik yapacakların sınıflandırma sonuçları bugün açıklanacak
Güncel

2020'de bedelli askerlik yapacakların sınıflandırma sonuçları bugün açıklanacak

MSB: Ocak/Şubat/Mart 2020’de silahaltına alınacak yedek subay/astsubay, erler ile 2020’de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugünden itibaren e-devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından öğrenilebilecektir.

24.01.2020  09:16 - Güncelleme: 24.01.2020  09:16

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