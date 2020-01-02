2020'nin ilk gününde 181 mülteci ölüm yolculuğun çıkmadan engellendi

02.01.2020 11:02 - Güncelleme: 02.01.2020 11:06

Göçmen kaçakçılığı ile mücadelesine 7 gün 24 saat sürdüren İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2020 yılının ilk gününde de göçmen kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Çeşme, Menderes, Bergama, Dikili ilçe Jandarma Komutanlığı'na Bağlı ekipler, önleyici faaliyetler kapsamında, eş zamanlı yaptıkları operasyonda, 113'ü Afgan, 25'i Somali, 16'sı Suriye, 15'i Filistin, 11'i Senegal ve biri Mali vatandaşı olmak üzere toplamda 181 mülteciyi yakaladı. Öte yandan Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonda organizatör H.T.E. isimli şüpheliyi de yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör H.T.E.'nin işlemlerinin devam ettiği, işlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.