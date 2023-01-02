İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2023 Pazartesi / 10 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7298
  • EURO
    20,0292
  • ALTIN
    1099.18
  • BIST100
    5643.38
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 2022'de en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi
Güncel

2022'de en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi

Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen yıl 33 milyar 524 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 15:09 - Güncelleme:
2022'de en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi
ABONE OL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 33 milyar 524 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamullerini, 30 milyar 995 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 21 milyar 205 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

2022'de en fazla ihracat artışı yüzde 60,2 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen yıl yüzde 73,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 8,8 artışla 185 milyar 880 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 15,3 yükselişle 34 milyar 246 milyon dolarlık, yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda da yüzde 9,1 artışla 6 milyar 469 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

- EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Geçen yıl 21 bin 501 firma ihracat ailesine katılırken, bu firmalar tam 3 milyar 700 milyon dolarlık ihracata imza attı. Türkiye, 162 ülkeye ihracatını artırdı.

2022'de ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 18,9 milyar dolarla Almanya, 14,4 milyar dolarla ABD ve 12,3 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

Birim ihracat değeri ise yüzde 14,7 artırarak 1,44 dolara çıktı.

2022 yılında en fazla ihracat yapılan 3 il sırasıyla 99,4 milyar dolarla İstanbul, 19,2 milyar dolarla Kocaeli ve 16,2 milyar dolarla Bursa oldu.

TİM verilerine göre, 2021 ve 2022 yılı ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):


1 OCAK - 31 ARALıKSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20212022Değişim ('22/'21)Pay(22) (%)2020 - 20212021 - 2022Değişim ('22/'21)Pay(22) (%)
I. TARIM29.705.55834.246.49215,313,529.705.55834.246.49215,313,5
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER19.318.14021.739.68012,58,619.318.14021.739.68012,58,6
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 9.146.82311.473.74825,44,59.146.82311.473.74825,44,5
Yaş meyve ve sebze 3.080.3722.953.662-4,11,23.080.3722.953.662-4,11,2
Meyve sebze mamulleri 2.026.7782.525.53924,61,02.026.7782.525.53924,61,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 1.568.8161.573.4640,30,61.568.8161.573.4640,30,6
Fındık ve mamulleri 2.255.8361.751.055-22,40,72.255.8361.751.055-22,40,7
Zeytin ve zeytinyağı 309.435495.83860,20,2309.435495.83860,20,2
Tütün 782.478829.1746,00,3782.478829.1746,00,3
Süs bitkileri ve mamulleri147.602137.201-7,00,1147.602137.201-7,00,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER3.398.2534.066.04619,71,63.398.2534.066.04619,71,6
Su ürünleri ve hayvansal mamuller3.398.2534.066.04619,71,63.398.2534.066.04619,71,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ6.989.1648.440.76620,83,36.989.1648.440.76620,83,3
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri6.989.1648.440.76620,83,36.989.1648.440.76620,83,3
II. SANAYİ170.799.481185.880.7728,873,1170.799.481185.880.7728,873,1
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER15.052.47615.171.2930,86,015.052.47615.171.2930,86,0
Tekstil ve ham maddeleri10.141.86910.358.7782,14,110.141.86910.358.7782,14,1
Deri ve deri mamulleri 1.731.5042.057.75718,80,81.731.5042.057.75718,80,8
Halı 3.179.1022.754.757-13,31,13.179.1022.754.757-13,31,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.25.423.25933.524.62631,913,225.423.25933.524.62631,913,2
Kimyevi maddeler ve mamulleri 25.423.25933.524.62631,913,225.423.25933.524.62631,913,2
C. SANAYİ MAMULLERİ130.323.747137.184.8535,354,0130.323.747137.184.8535,354,0
Hazır giyim ve konfeksiyon 20.240.57021.205.4844,88,320.240.57021.205.4844,88,3
Otomotiv endüstrisi29.334.55530.995.8085,712,229.334.55530.995.8085,712,2
Gemi, yat ve hizmetleri1.625.2691.453.284-10,60,61.625.2691.453.284-10,60,6
Elektrik ve elektronik14.160.86915.193.3247,36,014.160.86915.193.3247,36,0
Makine ve aksamları9.411.50510.371.71410,24,19.411.50510.371.71410,24,1
Demir ve demir dışı metaller 12.357.92714.385.43316,45,712.357.92714.385.43316,45,7
Çelik22.246.79621.062.568-5,38,322.246.79621.062.568-5,38,3
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri4.610.5885.449.21418,22,14.610.5885.449.21418,22,1
Mücevher6.791.9375.855.832-13,82,36.791.9375.855.832-13,82,3
Savunma ve havacılık sanayi3.210.1414.395.99736,91,73.210.1414.395.99736,91,7
İklimlendirme sanayi6.192.7206.680.5307,92,66.192.7206.680.5307,92,6
Diğer sanayi ürünleri140.870135.664-3,70,1140.870135.664-3,70,1
III. MADENCİLİK5.927.6976.469.0029,12,55.927.6976.469.0029,12,5
Madencilik ürünleri5.927.6976.469.0029,12,55.927.6976.469.0029,12,5
T O P L A M (TİM*)206.432.736226.596.2669,889,1206.432.736226.596.2669,889,1
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı18.781.72227.613.26947,010,918.781.72227.613.26947,010,9
GENEL İHRACAT TOPLAMI225.214.458254.209.53512,9100,0225.214.458254.209.53512,9100,0

  • ihracat
  • kimyevi madde
  • Türkiye İhracatçılar Meclisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.