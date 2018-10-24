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2023 hedefiyle MEB’den mesleki eğitim hamlesi

Eğitim Vizyonu’nun açıklanmasının ardından meslek liseleri için ilk adım atıldı. Öğrencilerden önce öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek verilecek. Teknolojiye uygun öğretim materyalleri hazırlanacak.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, öğrenciler ve öğretmenler için bir dizi yeniliğe imza atılıyor. Yeni yol haritasının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi için önemli bir proje başlattı. Üç yılda tamamlanması planlanan projede, mesleki ve teknik eğitim verilen en güçlü alanlarda 20 mükemmeliyet merkezi kurulacak, ekipman ve eğitim desteği sağlanacak. Bu mükemmeliyet merkezlerinde öğrencilerin eğitimlerinde uygulamaya ağırlık verilecek, sektörün talep ettiği becerileri eğitim sürecinde kazanmaları sağlanacak. MEB, bu mükemmeliyet merkezlerini, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerinde ve yurt dışından gelecek eğiticilerin eğitimi için kullanacak.      

ENDÜSTRİ 4.0 YAKLAŞIMI 

Proje kapsamında meslek öğretmenlerinin yurt içi ve AB ülkelerinde iş başı eğitim almaları sağlanacak. 3 bin 250 meslek dersi öğretmenine de Endüstri 4.0’ı destekleyen 3D modellemede yeni tekniklerin kullanıldığı öğretim materyallerinin hazırlanması ve geliştirilmesine yönelik kapasitenin artırılması eğitimleri verilecek. Meslek okullarında görev yapan 800 matematik ve fen bilimleri dersi öğretmeninin, matematik ve fen bilimleri uygulamaları konularında yetkinliklerinin artırılması sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının KOBİ’lerle iş birliği yapmaları sağlanacak. 

Sınav öncesi örnek kitapçık 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığı yayımladı. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerde yöneltilecek soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. Örnek soru kitapçığına http://odsgm.meb.gov.tr/ adresli web sitesinden erişilebilecek. 

 

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