2023 hedefiyle MEB’den mesleki eğitim hamlesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, öğrenciler ve öğretmenler için bir dizi yeniliğe imza atılıyor. Yeni yol haritasının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi için önemli bir proje başlattı. Üç yılda tamamlanması planlanan projede, mesleki ve teknik eğitim verilen en güçlü alanlarda 20 mükemmeliyet merkezi kurulacak, ekipman ve eğitim desteği sağlanacak. Bu mükemmeliyet merkezlerinde öğrencilerin eğitimlerinde uygulamaya ağırlık verilecek, sektörün talep ettiği becerileri eğitim sürecinde kazanmaları sağlanacak. MEB, bu mükemmeliyet merkezlerini, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerinde ve yurt dışından gelecek eğiticilerin eğitimi için kullanacak.

ENDÜSTRİ 4.0 YAKLAŞIMI

Proje kapsamında meslek öğretmenlerinin yurt içi ve AB ülkelerinde iş başı eğitim almaları sağlanacak. 3 bin 250 meslek dersi öğretmenine de Endüstri 4.0’ı destekleyen 3D modellemede yeni tekniklerin kullanıldığı öğretim materyallerinin hazırlanması ve geliştirilmesine yönelik kapasitenin artırılması eğitimleri verilecek. Meslek okullarında görev yapan 800 matematik ve fen bilimleri dersi öğretmeninin, matematik ve fen bilimleri uygulamaları konularında yetkinliklerinin artırılması sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının KOBİ’lerle iş birliği yapmaları sağlanacak.

Sınav öncesi örnek kitapçık