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2023'ün ilk ''huzur uygulaması'' icra edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve bağlı birimler şehir genelinde 2023'ün ilk 'Huzur İstanbul Uygulaması'nı icra etti.

AA7 Ocak 2023 Cumartesi 21:47 - Güncelleme:
2023'ün ilk ''huzur uygulaması'' icra edildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde yeni yılın ilk "Huzur İstanbul Uygulaması"nı gerçekleştirdi.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede asayiş uygulaması yapıldı.

Oluşturulan polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

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