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2024-2025'teki Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının aynı dönemi kapsayan, hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 7.Dönem Toplu Sözleşmeye dair tebliği Resmî Gazete'de yayımlandı.

AA3 Eylül 2023 Pazar 12:15 - Güncelleme:
2024-2025'teki Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de
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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'na göre, 1-22 Ağustos 2023'teki toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar üzerinde taraflar arasında toplu sözleşme imzalanamaması nedeniyle Kamu Görevlileri Sendikalar Heyeti Başkanı'nın itiraz ettiği uzlaşmazlığa ilişkin hususlar oy çokluğuyla reddedildi.

Toplu sözleşmedeki 4,5,6 ve 7'nci maddeler oy çokluğuyla, diğer maddelerin tamamı ise oy birliğiyle kabul edildi.

Kurul kararına göre memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.

- HİZMET KOLLARININ MALİ VE SOSYAL HAKLARINA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME TEBLİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmeye ilişkin tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, maaş zamlarının yanında, kamu görevlilerinin geneli ve hizmet kollarına dair kazanımlar ayrıntılarıyla yer aldı.

Buna göre, ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını içeren toplu sözleşme de 1 Ocak 2024-31 Aralık 2025 arasında uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, sözleşmenin uygulamasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermede ve uygulamayı yönlendirmede görevli ve yetkili olacak.

  • Kamu görevlileri
  • Hakem Kurulu
  • Toplu sözleşme

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