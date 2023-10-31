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Güncel

12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AA31 Ekim 2023 Salı 22:39 - Güncelleme:
12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
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Planın TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde, Planın Cumhurbaşkanlığına geri verilmesine ilişkin 29 önerge verildi. Önergelerden 8'i geri çekildi, görüşülen diğer önergeler ise kabul edilmedi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada, 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan'ın kabul edilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, 2053 vizyonu çerçevesinde uzun vadeli yol haritası olan Plan'a TBMM iradesiyle son şeklinin verildiğini belirtti.

Değerlendirmeleriyle katkıda bulunan tüm milletvekillerine teşekkür eden Yılmaz, "Dünyanın yeni sınamalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda kızıl elmamız, milletimizin asırlık hayallerinin ifadesi olan Türkiye Yüzyılı'dır. 2053 vizyonu çerçevesinde tasarlanan 12. Kalkınma Planımız, Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında ileriye dönük karar alma süreçlerimizde yol gösterici temel dokümanımız olacaktır." diye konuştu.

Genel Kurulda daha sonra, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

  • kalkınma
  • 2024-2028
  • TBMM-Genel Kurul

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