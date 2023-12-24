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2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi görüşmeleri tamamlandı.

IHA24 Aralık 2023 Pazar 14:38 - Güncelleme:
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
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Bütçenin son günü 2024 Merkezi Yönetim Bütçesi oylamaya sunulacak ve daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek.

Bütçede kamu idarelerine 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin Türk Lirası, özel bütçeli idarelere 865 milyar 477 milyon 685 bin Türk Lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 38 milyar 381 milyon 178 bin Türk Lirası ödenek veriliyor.

Gelirler ise genel bütçenin gelirleri 8 trilyon 353 milyar 29 milyon 549 bin Türk Lirası, özel bütçeli idarelerin gelirleri 66 milyar 912 milyon 570 bin Türk Lirası öz gelir, 801 milyar 477 milyon 675 bin Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 868 milyar 390 milyon 245 bin Türk Lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 37 milyar 379 milyon 503 bin Türk Lirası öz gelir, bir milyar bir milyon 675 bin Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 38 milyar 381 milyon 178 bin Türk Lirası olarak tahmin edildiği kaydedilerek, özel idarelerin net finansmanı 181 milyon 654 bin Türk Lirası olarak tahmin edildiği ifade edildi.

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