2025 yılına ülkelerinde girecekler: Türkiye'den Allah razı olsun

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen 18 yaşındaki Hasan Bekri, "Türkiye'ye teşekkür ederim. Suriye'de savaş bitti, Suriye'ye gidiyoruz. Türkiye'den Allah razı olsun." dedi.

- "2025 YILINA MEMLEKETİMDE GİRECEĞİM"

Bekri, "2025 yılına memleketimde gireceğim. 12 yıldır memleketimi görmüyordum. 2025 savaşların olmadığı bir yıl olur inşallah." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki Ahmet el-Halid ise 5 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını belirtti.

Ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu anlatan Halid, "5 yıldır toprağımızı göremiyorduk. Esed de gitti çok şükür rahatladık. 2025 yılının güzel bir yıl olmasını istiyorum. Ülkemize gideceğiz inşallah iyi olacak. Savaşın olmadığı bir yıl istiyorum." dedi.

22 yaşındaki Ali Ali de 10 yıl önce Türkiye'ye sığındığını, ülkesine gideceği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Yeni yılda Suriye'ye gidiyorum, çok mutluyum. Yeni yıldan savaşsız ve güzel bir hayat bekliyorum. Savaş bitti Esed kaçtı gitti, şimdi tekrar ülkemize dönüyoruz. Türkiye'den Allah razı olsun." diye konuştu.