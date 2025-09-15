2026-2028 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Bu kapsamda 2026-2028 döneminde, On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) hedefleri doğrultusunda, ekonomik dayanıklılığı koruyarak dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye, kalıcı refah artışına ve adil gelir dağılımına katkı sunacak şekilde fiyat istikrarının sağlanması, finansal istikrarın korunması ve ekonominin üretkenliğinin artırılması yoluyla, Türkiye'nin rekabetçi konumunun güçlendirilmesinin temel amaç olduğu belirtildi.

Tebliğle, aynı dönemde maliye politikasının temel amaçları ise kamu maliyesinin makroekonomik istikrarı destekleyici rolünün artırılması, sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve kalkınmanın stratejik bir aracı olarak kullanılması, bütçe disiplininin güçlendirilmesine yönelik adımların kararlılıkla atılmasına devam edilmesi olarak ifade edildi.

Ayrıca maliye ve gelirler politikalarının, para politikasıyla eşgüdüm içinde uygulanarak ekonomik dengelenme sürecine katkı sağlanması, vergilemede etkinliği ve adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi, gelir ve harcama politikalarının sosyal ve dijital dönüşümü desteklemesi amacıyla gerekli kaynakların dağıtımını sağlayacak şekilde uygulanması da amaçlar arasında yer aldı.

VERİMSİZ HARCAMA ALANLARI TASFİYE EDİLECEK

Kamu idarelerinin, OVP'de belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket ederek, kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanacakları vurgulanan tebliğde, şu ifadelere yer verildi:

"Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması amacıyla harcamaların sistematik olarak gözden geçirilmesi sürdürülecek, verimsiz harcama alanları tasfiye edilecektir. Kamu harcamalarında etkinliği artıracak tasarruf tedbirlerine ilişkin denetim ve izleme faaliyetlerine devam edilecektir. Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları sürdürülerek, ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecektir. Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek ve zorunlu hallerle sınırlı yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilmeye devam edilecektir. Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır."

Tebliğde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, OVP, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2026, 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacakları kaydedildi.

Tebliğ ekinde, 2026-2028 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi'ne de yer verildi.