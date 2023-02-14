Zamanla yarış sürüyor: 204. saatte gelen güzel haber

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.

Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, geçen perşembe ısı taraması ve dinleme yaptı.

5 METRE TÜNEL AÇILDI

Gölcük Tersanesi ile JAK timleri ve Ankara 3. Hava İstihkam Hava İnşaat Taburu o günden bu yana enkazda arama çalışması yürüttü. Binadan ses duyulması üzerine belirlenen noktada yaklaşık 5 metre tünel açıldı. Ekiplerin 2 kişiyle sesli temas kurmasının ardından JAK timindeki 2 arama köpeği çalışmalara katıldı.

Geceden bu yana sürdürülen yoğun çalışmalar hiç durmadan sabaha kadar devam etti. Gün aydınlanınca depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaşıldı.

Tünelden içeri alınan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından enkazdan çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerin annesinin de 2 gün önce enkazdan kurtarıldığı belirlendi.

"BESLENMEYİ PROTEİN TOZUYLA YAPTIK"

Yeniar kardeşler, yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

Kardeşlerden Enes Yeniar, "Normalde biz abimle işe gidiyorduk sabahleyin. Telefona saat kurdum bugün erken kalkalım dedim. Uyandım, biraz sert sallandım, abi kalk dedim. Üst katın duvarları geldi üzerime. Telefonu bulmasaydık yaşamıyordum şu anda. Genellikle spor yaptığım için çekmeceme protein tozu koyarım. Su da koyarım ama onu bulamadım. Abimle beraber paylaştık" dedi.

Ağabey Baki Yeniar ise şunları söyledi:

"12 gün saydım ben. İçimiz rahattı. Telefonu bulmam şans oldu, kardeşim benim üzerimdeydi. İçeri temiz bir hava akışı vardı. Allah'a dua ettik. Beslenmeyi protein tozuyla yaptık. Mecbur idrarımızı boşalttık, biraz midem bulandı. Çoğunluğu uyuduk, sarılıp uyuduk kardeşimle. Allah'a şükür çıktık sağ salim, darısı çıkamayanlara. Allah razı olsun herkesten."

ADIYAMAN'DA 198 SAAT SONRA GELEN MÜJDELİ HABER

Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ekipleri, Zonguldak maden işçileri, UMKE ve diğer ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi 25134 Sokak'taki 7 katlı Fırat Sitesi'nin enkazında 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin'e ulaştı.

Ekipler, Çetin'i enkazdan 198 saat sonra kurtardı. Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da 13 Mart 1992'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan hemşire Nurcan Eraslan 187 saat sonra kurtarılmıştı.

"YAKINLARINDAN EVİN PLANI HAKKINDA BİLGİ ALDIK"

Çetin'i kurtaran ekipteki madenci İlyas Güneş, Çetin'in kurtarılmasına çok sevindiklerini belirterek, 7-8 günlük yorgunluklarının silindiğini söyledi.

Yakınlarından evin planı, odaların yeri, nerede yattıkları, kaçıncı katta oldukları gibi bilgiler aldıklarını ifade eden Güneş, deprem sırasında evdekilerin nerede olduklarını da tahmin etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

201. SAAT

Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazında çalışma yapan Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler ve diğer arama kurtarma ekipleri, 26 yaşındaki Emine Akgül'e ulaştı.

Ekipler, öğretmen olduğu belirtilen Akgül'ü enkazdan 201 saat sonra kurtardı. Akgül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

203. SAAT

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 204. saatinde Muna Dabul adlı yabancı uyruklu kadın, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Hatay'da enkaz altından Bedriye Uslu isimli bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı