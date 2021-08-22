21 Ağustos 2021 Cumartesi reyting sonuçları: Kim Milyoner Olmak İster, Masterchef, Güldür Güldür reyting sıralaması

22 Ağustos 2021 Pazar 09:16 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 09:16

21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Cumartesi akşamı Star Tv'de Star Market, Tv8'de Masterchef Türkiye 2021, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Kod Adı Londra, FOX Tv'de Petrol Kralları, TRT1'de Görevimiz Tehlike 5 yabancı sinema izleyenleriyle buluştu. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 21 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

21 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu", 2. sırada "Kim Milyoner Olmak İster" , 3. sırada "Güldür Güldür Show (Tekrar)" yer aldı.

AB'de ise "Fox Ana Haber Hafta Sonu" , 2. sırada TV8'de ekrana gelen "MasterChef TÜrkiye Final Turu (TKR)" , 3. sırada "Kim Milyoner Olmak İster" yer aldı.