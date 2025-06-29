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21 ile sağanak ve fırtına uyarısı: 4 şehirde denize girmek yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege Bölgesi'nde beklenen fırtına ile Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 21 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. Öte yandan diğer verilere göre, bugün ülke genelinde sıcaklık 6-8 derece azalacak. Marmara ile Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılırken Düzce, Sakarya, Tekirdağ ve İstanbul'un üç ilçesinde denize girmek yasaklandı.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2025 Pazar 12:20 - Güncelleme:
21 ile sağanak ve fırtına uyarısı: 4 şehirde denize girmek yasaklandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz'de mevsim normallerinin 1-3 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar beklenen Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, kuvvetli yağış beklenen Giresun, Ordu ve Trabzon için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

BU İLLERDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

İstanbul'un Beykoz, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları fırtına kaynaklı olarak dalga boyları yükseleceği için gün boyunca denize girme yasağı getirdi.

Öte yandan Tekirdağ, Düzce ve Sakarya'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

İki ilde denize girmek yasaklandı

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