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21. İmam Hatipliler Kurultayı Kocaeli'nde yapılacak

İmam hatiplileri bir araya getiren istişare zemini niteliğindeki İmam Hatipliler Kurultayı'nın 21'incisi 7-8 Eylül 2024 tarihinde Kocaeli'nde yapılacak. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen Kurultay'da “yılın şiarı” da açıklanacak.

24 Temmuz 2024 Çarşamba 16:56 - Güncelleme:
21. İmam Hatipliler Kurultayı Kocaeli'nde yapılacak
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ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından her yıl farklı bir şehirde düzenlenen İmam Hatipliler Kurultayı'nın 21'incisi bu yıl Kocaeli'nde gerçekleştirilecek. Kurultay'a Türkiye genelindeki il ve ilçe dernekleriyle birlikte, eğitimciler ve STK temsilcileri katılacak.

21. İmam Hatipliler Kurultayı, 6-8 Eylül 2024 tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenecek. Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) ev sahipliğindeki kurultayda imam hatip okulları ve eğitime ilişkin önemli gündemler tartışılırken yılın şiarı da açıklanacak.

AÇILIŞ DERSİ TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN

Her yıl tüm imam hatip camiasının katılımıyla gerçekleştirilen Kurultay'ın açılış dersini TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş yapacak. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen de davet edilen isimler arasında bulunuyor. Türkiye genelindeki imam hatip dernekleri temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler de Kurultay'da oturumlara hem konuşmacı hem de katılımcı olarak iştirak edecek. Temel konular üzerinde geçmişe dönük değerlendirme yapılırken geleceğe dönük yol haritası da oluşturulacak.

YILIN ŞİARI AÇIKLANACAK

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Kurultay'da geleneksel olarak her yıl açıklanan yılın şiarı da duyurulacak. Yılın şiarı üzerine yeni eğitim-öğretim dönemi boyunca plan ve programlar yapılacak, okullar ve dernekler tarafından çalışmalar sürdürülecek. 2015 yılında "Nitelikli Yenilik" kavramıyla başlayan yılın şiarı geleneği, daha sonra "İstikamet Üzere", "Samimiyetle", "Bilgi ve Hikmetle", "Ehliyet ve Liyakatle", "Basiret ve Ferasetle", "Adalet ve Merhametle", "Ahde Vefa ile" ve "Nitelikli Gelecek" kavramlarıyla devam etti. Kurultay, diğer önemli konu başlıklarının yanı sıra sonuç bildirgesinin açıklanması ile son bulacak.

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