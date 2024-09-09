ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 21. İmam Hatipliler Kurultayı, sonuç bildirgesinin okunması ile son buldu. İmam hatip okullarının geçmişten aldığı güçle geleceğe taşınması üzerine önemli mesajların verildiği bildiride, "İmam hatip okullarının kurucu iradesinin inançlı ve ahlaklı bir nesil yetiştirme idealine olan sadakatimizi, kurultayımızda yeniden tazelemiş ve gündem etmiş bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

21. İmam Hatipliler Derneği, Kocaeli Kongre Merkezi'nde 7-8 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlendi. Türkiye'nin 81 ilinden imam hatip dernekleri, okul müdürleri, öğretmenler ve gençlerin katılımıyla düzenlenen kurultaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, milletvekilleri ve belediye başkanları da iştirak etti.

13 maddede imam hatip okullarının geleceği

Kurultayın ikinci gününde düzenlenen Kapanış Oturumunda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, imam hatip okullarının geçmişten bugüne gelişimi ve eğitim kalitesi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem'in kurultay değerlendirmelerinin ardından 21. İmam Hatipliler Kurultayı Sonuç Bildirgesi açıklandı. Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) Yönetim Kurulu üyesi Ebubekir Hakan tarafından okunan 13 maddelik sonuç bildirgesinde imam hatip okullarının bugünü ve geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunuldu. 81 ilden 2 bin 500'e yakın kişiyle kurultayın gerçekleştirildiği belirtilirken, imam hatip dernekleri ve okulların sorunları ile bunlara yönelik çözüm önerilerine yönelik 4 gün boyunca fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Sonuç bildirgesinin tam metni şöyle:

21. İMAM HATİPLİLER KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

- ÖNDER İmam Hatipliler Derneğimizin 21. İmam Hatipliler Kurultayı, 5-8 Eylül 2024 tarihleri arasında Kocaeli'de gerçekleştirilmiştir. Kurultaya 81 ilden 2500'e yakın teşkilat mensubu ve misafirimiz katılmıştır.

- Kurultay boyunca eğitim sistemimizin özgün modeli olan imam hatip okullarının ve ÖNDER teşkilatlarımızın sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri ele alınmış, dört gün boyunca büyük bir aile niteliği taşıyan teşkilat mensuplarımızla fikir alışverişinde bulunulmuştur.

- İmam hatip okulları Türkiye'nin her bir ilinde ve ilçesinde yaygınlaşmış, milletimizin ilgisine mazhar olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada bu okulların niteliğini artırmak, imam hatip okullarında inançlı ve ahlaklı nesiller yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğu ve vazifesidir.

- İmam hatip okullarını özgün kılan husus, bu okullarda akademik ve kültürel derslerinin yanında İslam'ın öğretilmesidir. Zira imam hatip okullarına ruh veren asli unsur, İslam'dır. Bu okulların en güçlü ve özgün yanı insanlığın sorunlarının yegâne çözümü olan İslam'ın nesillerimize öğretilmesidir. Güzel ahlaklı şahsiyetler yetiştirme idealine sahip olmasıdır. Okullarımızın ruhunu korumak tüm imam hatip ailesinin ortak görevidir.

- İmam hatip okullarının kurucu iradesi, bu ruh çerçevesinde dünyayı ve ahireti gözeten, ilmî bütünlüğü koruyan, kendisiyle ve çevresiyle barışık bir nesil yetiştirmeyi gaye edinmiştir. Bu gayeyi her zaman canlı tutmak ve bu ruha sadakat göstermek bugünün neslinin vazifesidir.

- ÖNDER teşkilatları ve mensupları olarak imam hatip okullarının kurucu iradesinin inançlı ve ahlaklı bir nesil yetiştirme idealine olan sadakatimizi, kurultayımızda yeniden tazelemiş ve gündem etmiş bulunuyoruz.

- İmam hatip mezunları ve mensupları olarak İslam'ı bu topraklarda var oluş gerekçemiz olarak görüyoruz. Bu nedenle İslam'ın bireysel ve toplumsal hayatımızın özünü oluşturduğu, milletimizin kimliğini inşa ettiği gerçeğinden hareketle inançlarımıza, millî ve manevi değerlerimize, aile yapımıza ve neslimize yönelik her türlü saldırıya karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

- Öğrencilerimizin sadece sınava ve bilgiye odaklanmış bir eğitim anlayışına kurban edilmemeleri her zaman hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur. İmam hatip okullarında çocuklarımıza İslami değerleri, hayata ve eşyaya Müslümanca bakmayı ve Müslümanca yaşamayı öğretirken onlara bugünkü dünyanın gerektirdiği yetkinlikleri de kazandırmalıyız.

- İmam hatip okullarının her yönden ve her mecrada tanıtımının yapılması ve bu okullar hakkında kimi zaman görülen bilgi eksikliği, ön yargı ya da yanlış bilgilerin ortadan kaldırılması için imam hatip davasına gönül veren herkes gayret göstermelidir.

- İmam hatip okullarının köklü geleneğini korumak ve bu okulları güçlü bir geleceğe taşımak mezunlarımızın, mensuplarımızın ve eğitimcilerimizin vazifelerindendir. Bu çerçevede imam hatip okullarının ders müfredatı, çağın getirdiği ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden güncellenmelidir.

- İmam hatip okullarını güçlü kılan en önemli hususlardan biri de velilerimizin bu okullara verdiği maddi manevi destektir. Bu nedenle imam hatip okulları ve ÖNDER teşkilatlarımız aileye yönelik çalışmalara ağırlık vermeli ve aile yapımızı koruyup güçlendirecek, ailelerimizle okullarımız arasındaki bağı güçlü kılacak çalışmaları gündemine almalıdır.

- İmam hatip mensuplarının ve teşkilatlarımızın öncelikli gündemlerinden biri de ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa ve Filistin'in siyonist işgalden kurtularak özgürlüğüne kavuşması gayesidir. Bir yıldır Gazze'de yaptığı soykırımla 40 binden fazla insanı öldüren, şehirleri yakıp yıkan katil İsrail'in tüm Müslümanlara yönelik saldırgan tutumu karşısında durmanın insanî, vicdani ve dinî bir görev olduğu asla unutulmamalı; derneklerimiz bu bilincin imam hatip neslimize kazandırılması için her türlü çalışmayı gündeminde tutmalıdır.

- 21. İmam Hatipliler Kurultayımızın imam hatip neslimiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalan mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla...

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği