21 kentte alarm verildi: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün itibarıyla yurdun çoğu bölgesinde; kar, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar ve pazartesi günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde ara ara sulu kar geçişlerinin görülebileceği iddiaları gündemdeyken, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken açıklama geldi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi: Yazın rahat edeceksek bu aylardan yağmur almamız lazım. Yağış alamazsak yazın zehir olur. Dolayısıyla şimdiden hazırlık yapıp bu barajları doldurmamız lazım. Bunu biz dolduramayacağımıza göre yağan yağmur dolduracak. O nedenle yağışa ihtiyacımız var. Şubat ve Mart'ın 15'ine kadar yağışlı havaların devam etmesi gerekiyor. Bu hafta Türkiye yağışlı bir hava kütlesinin etkisine girecek. Cuma sabaha karşı kuvvetli bir yağış geliyor. Marmara bölgesi de bu etkili yağışın etkisine girecek ama Güney Ege'de Çanakkale, Balıkesir'de su baskınları da olabilir.

Bu yağmur cumartesi ve pazar günleri iç kısımlara doğru ilerleyecek. İç bölgelere geldiği zaman karla karşılık yağmura dönecek. Pazartesi ve salı günleri ise Doğu Anadolu'da kar yağışı, İç Anadolu'da kar yağışı biraz süreklilik kazanacak gibi görünüyor. Tabi bir damla yağmurun bile barajlara faydası var. Bu yağış %30'ların altına düşen baraj seviyesini büyük ihtimal yukarı çıkaracaktır. Burada tabii önemli olan tarımsal ve içme suyu açısından kar yağışıydı. Kar yağışı da bu önümüzdeki hafta sonundan itibaren Anadolu'ya giriyor. Bu arada kayak merkezlerinde kar yağışı hafta sonundan itibaren başlayacak.

İstanbul'a kar yağışı zor geliyor. Her sene böyle oluyor. Isı havası oluyor. İstanbul çok metropolitan bir alan. Binalar, asvaltlar var. Şehir içi 5 derecenin altına düşmesi lazım ki o zaman İstanbul'a kar yağsın. Bu gelen yağış kütlesiyle İstanbul'a kar yağabilirdi ama şehir olmasaydı. Etrafına baktığımız zaman Bursa'da, Kocaeli'de yağışlar gelecek. İstanbul'da ise yükseklere kar yağışı yapabilir. Ama daha kışın ortasındayız, İstanbul'a kar yağar mı ilerleyen süreçte bakacağız.

21 KENTE SARI VE TURUNCU ALARM

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman

ANTALYA İÇİN 'TURUNCU' KODLU YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya, yarın yağışlı havanın etkisi altında kalacak. Kent merkezinde ve batı ilçelerinde metrekareye 100 kilograma kadar ulaşması beklenen yağışların 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışlara ve beklenen kuvvetli rüzgara karşı Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce 'turuncu' kodlu uyarı verildi. Uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Cuma günü öğle saatlerinden sonra batısından başlayarak Antalya'da kuvvetli, merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli 51 ile 100 kilogram sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların 1100- 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Cuma sabah saatlerden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 50 ile 75 kilometre fırtına, yer yer 9 kuvvetinde 90 kilometre kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir."

FIRTINANIN HIZI 90 KM'Yİ BULACAK

Ege'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğu, Kuzey Ege'nin kuzeyi kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde Ege'nin kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren güneyinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

NEVŞEHİR VE ÇEVRESİ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Yapılan son ölçümlere göre; rüzgarın, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 yer yer 70 km/saat) şekilde esmesi beklenmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca; çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve ya direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, heyelan ve su baskını konusunda vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olmaları istendi.