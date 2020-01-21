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21 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Hekimoğlu, Ramo reyting sıralaması

21 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Hekimoğlu, Ramo reyting sıralaması da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Kanal D'de Hekimoğlu, Show Tv'de Ramo, Star Tv'de Çocuk, Fox Tv'de Kadın ve Tv8'de Müslüm yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi olacak. Geçen hafta açıklanan reyting sonuçlarına göre Total'de 1.sırada FOX TV’de yayınlanan “Kadın” yer aldı. Peki, bu hafta kim birinci olacak?

21.01.2020  17:09 - Güncelleme: 21.01.2020  17:09

21 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Hekimoğlu, Ramo reyting sıralaması belli oldu mu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Kanal D'de Hekimoğlu, Show Tv'de Ramo, Star Tv'de Çocuk, Fox Tv'de Kadın ve Tv8'de Müslüm yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi olacak. 21 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

21 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 21 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

14 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada FOX TV’de yayınlanan “Kadın”, 3.sırada Show TV’de ilk bölümü ekrana gelen “Ramo” yer aldı.

AB'de ise 2.sırada Kanal D dizisi “Hekimoğlu”, 3.sırada “Kadın”, 4.sırada ise Show TV’de ilk bölümü yayınlanan “Ramo” dizisi yer aldı.

7 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

Total puan türünde 2. sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, 3.sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise 2. sırada TRT'de yayınlanan Tutunamayanlar dizisi, 3.sırada ise Tutunamayanlar dizisinin tekrarı yer aldı.

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