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21 yaşındaki genç 4. kattan düştü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşadığı evin balkonundan aşağıya düşen ve ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

IHA19 Haziran 2020 Cuma 16:48 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 16:48
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Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi 2. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Y.B.(21) isimli vatandaş, binanın 4. katından aşağıya düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı vatandaş, buradaki kontrollerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde gerekli araştırma ve incelemelerini yaparken olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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