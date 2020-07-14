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21 yaşındaki işçi serinlemek için gittiği gölette kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Çorum'da 21 yaşındaki tarım işçisi Emrah Pullu serinlemek için girdiği gölette kayboldu. Pullu için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Pullu'nun ailesinin meraklı bekleyişi devam ediyor.

DHA14 Temmuz 2020 Salı 15:09 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 15:09
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Kastamonu'dan aiesiyle birlikte tarım arazisinde çalışmak için Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İbrahim köyüne gelen Emrah Pullu, dün akşam serinlemek için gölete girdi. Ancak tarlalarının yakınındaki gölette gözden kayboldu. Yakınları durumu, jandarmaya bildirdi.

Bölgeye, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar suyun dibinde arama çalışması başlattı. Bir bot yardımıyla yüzeyi de taranan gölette arama çalışmaları sürerken, Pullu’nun ailesinin meraklı bekleyişi devam ediyor.

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