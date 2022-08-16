Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından AK Parti hükümetinin gerçekleştirdiği asırlık hizmet ve projeler hakkında bir dizi paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, AK Parti'nin 21 yılda yaptığı hizmetler ve projeler yer aldı.

İşte Cmhurbaşkanı Erdoğan'ın o hizmetler ve projeler hakkındaki paylaşımları;

EĞİTİM

Derslik sayımızı 343 binden 612 bine yükselttik. 730 bin öğretmen ataması yaptık. Akademik personel sayımızı 70 binden 185 bine çıkardık.

SAĞLIK

Hastane yatak sayımızı 164 binden 258 bine yükselttik. Sağlık personeli sayımızı 256 binden 1,2 milyona çıkardık. 25 bin 298 yatak kapasiteli 19 şehir hastanemizle sağlıktaki hizmet kalitesini artırdık.

GENÇLİK VE SPOR

Gençlik merkezi sayımızı 9'dan 412'ye çıkardık. Spor tesisi sayımızı 1.575'den 4 bin 133'e yükselttik. Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi 182 binden 746 bine ulaştırdık.

HUKUK

Adalet hizmetlerinin daha iyi yürümesi için 276 yeni hizmet binası inşa ettik, hâkim ve savcı sayısını 9 binden 23 bine yükselttik.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI

6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 700 kilometreye yükselttik. 2002'de 1.714 kilometre olan otoyol uzunluğumuz artık 3 bin 532 kilometre...

ENERJİ VE ÇEVRE

Enerjide toplam kurulu gücümüzü 31 bin 846 megavattan 102 bin megavat seviyesine getirdik. Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik.

TARIM VE ORMAN

Tarımsal gayrisafi millî hasılamızı 2002'deki 37 milyar seviyesinden geçtiğimiz yıl 407 milyar liraya çıkardık. Baraj sayımızı 276'dan 930'a yükselttik. Sulamaya açılan arazi miktarını 2,1 milyon hektar artırdık.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ

Savunma sanayi projelerimizin bütçesini 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara çıkardık. 142 yeni organize sanayi bölgesi, 25 endüstri bölgesi, 87 teknopark kurduk. İhracatımızı 36 milyar dolardan aldık, 250 milyar dolar sınırına ulaştırdık.

HİZMETLERİMİZ SAYMAKLA BİTMİYOR

Ne kadar özetlersek özetleyelim ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetler saymakla bitmiyor. Milletimize söyleyecek sözümüz, anlatacak eser ve hizmetimiz hiç bitmeyecek...