Bakan Soylu: 210 yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığı için başvurdu

Soylu, Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığına başvurusuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 19 Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile oluşturdukları bir ekiple çalışmaları bugüne kadar getirdiklerini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Bu karar çerçevesinde Türkiye'ye yaklaşık 500 bin dolar ve bunun karşılığında Türk parası mevduatı getiren, 250 bin dolar ve bunun Türk lirası karşılığı gayrimenkul alan ve 500 bin dolar ve bunun Türk lirası karşılığı sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren, 50 kişi ve üzerinde istihdam gerçekleştiren, mevduatın yanı sıra devlet borçlanma senetleri, gayrimenkul fonları gibi konularla bu 500 bin dolarlık ve onun Türk lirası karşılığında edinim ortaya koyan yabancılar Türk vatandaşı olabilecek."

- "İstanbul ve Ankara'da özel ofisler kuruldu"

Karar gereği bütün bakanlıkların bir çalışma grubu oluşturulduğunu ifade eden Soylu, hem İstanbul'da hem de Ankara'da özel ofisler kurulduğunu söyledi.

Süleyman Soylu, gelen yatırımcının Türkiye'de vatandaş olmak istiyor ve istenen şartları sağlıyorsa Göç İdaresi Ankara İl Müdürlüğü içerisinde bulunan özel ofislere başvuru yapabileceklerini dile getirdi.

Bu özel ofislerde tüm bakanlıkları temsil eden çalışanların olacağını aktaran Soylu, "Özel ofisler bir müşteri temsilcisi mantığıyla çalışacak. Taahhüdümüz, 45 gün içerisinde vatandaşlık işlemleri tamamlanacak ve vatandaşlığın kazanılması temin edebilecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Ticaret Odası bünyesinde oluşturulan ofisin de aynı mantıkla çalışacağını vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığına başvurusuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Ekim ayının 22'sinde deneme mahiyetiyle ilk çalışmalar başladı. 30 Ekim'e kadar İstanbul ve Ankara'da 210 başvuru oldu. Bu önemli bir rakam. Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlükleri ve Göç İdaresi İl Müdürlükleri marifetiyle başvurlar yapılabilecek."

- "Türkiye'nin yatırım cazibesi çok iyi bir noktaya taşınacak"

Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile Göç İdaresi il müdürlüklerinde yoğunluk olması durumunda yine Bakanlıkların koordinesinde özel ofislerin kurulabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki burada Türkiye'nin hem yatırım cazibesi çok iyi bir noktaya taşınacak hem de bu hizmetlerle beraber bir taraftan istihdam artışı sağlanacak, bir taraftan iç ekonomik piyasamız daha canlı bir hale gelebilecek. Ciddi bir adım olacak. Bütün Bakanlıklarımız bu konuda hassas bir çalışma ortaya koymaktadır."

- Kamu spotları hazırlandı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce "Güvenli liman, huzurlu yaşam" başlığıyla kamu spotu hazırlandı.

Hazırlanan iki videoda, yabancıların Türk vatandaşlığına geçmek için hangi şartları yerine getirecekleri anlatılıyor.