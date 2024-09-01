22-29 Ağustos tarihlerinde 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 22-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendiğini bildirdi. Buna göre, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 229 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 123 bin 603, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 594, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 396, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 117 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 944 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 445 bin 375 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Alkollü araç kullanıma karşı trafik görevlilerinin 7/24 denetim yaptığına değinen Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.