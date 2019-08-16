22 ayrı suçtan aranan suç makinesi mangal başında yakalandı Bursa'da hırsızlık ve uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 48 yıl 6 ay 10 gün hapis ve para cezası bulunan kadın hükümlü, piknik için gittiği mesire yerinde gözaltına alındı.