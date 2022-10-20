22 Ekim'de hizmete açılacak! Malatya-Sivas arası süreyi 35 dakika kısaltacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ticaret ve sanayi merkezi olarak ülke ekonomisine katkı sağlayan Malatya'da hayata geçirilen kara yolu yatırımlarıyla yol standardı yükseltilerek şehrin gelişimi destekleniyor.

Bu kapsamda, Malatya'yı Hekimhan ilçesine bölünmüş yol konforuyla bağlamak amacıyla inşa edilen Malatya-Hekimhan 16. Bölge Hududu yolunun 22 Ekim Cumartesi günü törenle vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Malatya-Hekimhan bölünmüş yolunun açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımları bekleniyor.

Yolun, Türkiye'deki kara yolu ağının kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün oluşturulmasına da katkı sağlayacağı öngörülüyor.

- 6 BİN 163 METRELİK 8 TÜNEL İNŞA EDİLDİ



Açıklamada, konuya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Eğim ve genişlik bakımından ihtiyaca cevap veremeyen engebeli bir arazide bulunan mevcut yolun, fiziki ve geometrik standartları tüneller ve köprüler ile yükseltildi. Halkımıza kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuyoruz. Projeyle mevcut güzergaha göre yol 3,7 kilometre kısalacak, seyahat süresi ise yaklaşık 35 dakika azalacak. Malatya'yı Sivas'a bağlayan kuzey–güney aksında tek yol olarak hizmet veren 108 kilometrelik mevcut Malatya-Hekimhan yolu, 104,3 kilometre uzunluğunda yeniden projelendirildi. 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol haline getirildi. Engebeli arazi yapısında tesis edilen yol güzergahında toplam 6 bin 163 metre uzunluğunda 8 adet tünel, 2 bin 398 metre uzunluğunda 14 adet köprü inşa edildi."