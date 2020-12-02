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  • 22 kişinin şehit olmasına sebep olan teröriste 23 kez ağırlaştırılmış müebbet
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22 kişinin şehit olmasına sebep olan teröriste 23 kez ağırlaştırılmış müebbet

Van'da, 22 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırılara katıldığı, tırları yağmaladığı gerekçesiyle yargılanan PKK'lı terörist Sezgin Deniz'e, 23 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 456 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

AA02 Aralık 2020 Çarşamba 15:29 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 15:29
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Çaldıran ilçesinde 16 Haziran 2016'da 4'ü marketler zincirine ait 7 tırın yağmalanması, 1 Eylül 2016'da 12 güvenlik görevlisi, 15 Eylül 2016'da da 10 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırılara katıldığı belirlenen sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya PKK'lı sanık Sezgin Deniz, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEBGİS aracılığıyla bağlanırken, avukatı salonda hazır bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın, "nitelikli yağma", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "kasten adam öldürmek", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 23 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 456 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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