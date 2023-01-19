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22 milyonluk vurgun! 10 ilde operasyon düzenlendi

İnternet üzerinden 'yatırım danışmanlığı' adı altında 72 kişiyi 22 milyon TL dolandıran 8'i kadın 20 şüpheli, Sakarya merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

IHA19 Ocak 2023 Perşembe 14:35 - Güncelleme:
22 milyonluk vurgun! 10 ilde operasyon düzenlendi
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Edinilen bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklanması" suçları çerçevesinde, internet üzerinden 'yatırım danışmanlığı' adı altında 72 vatandaşın mağdur edildiği tespit edildi. 72 vatandaşı dolandırarak 22 milyon TL kazanç elde eden 20 şüpheli, Sakarya merkezli Kocaeli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Ankara, Adana, İzmir, Hatay ve Muğla olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyonla yakalandı. 8'i kadın 20 şüphelinin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, 452 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 44 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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