22 yaşındaki Burak'ın sulama kanalında cesedine ulaşıldı

DHA 05 Mart 2021 Cuma 16:25 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 16:25

Dün sabah, Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki evinden çıkan Burak Tüylüce'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, polis merkezine giderek askerden yeni gelen oğulları için kayıp başvurusunda bulundu. Tüylüce'nin en son aynı ilçedeki Yalmanlı Mahallesi'nde görüldüğü belirlendi. Bölgede arama çalışması başlatan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, sulama kanalında Tüylüce'nin cansız bedenine ulaştı. Bu sırada olay yerine gelen Tüylüce'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Tüylüce'nin annesi Hatice Tüylüce, oğlunun cansız bedeni kanaldan çıkarılırken fenalaşıp, sinir krizi geçirdi.

Tüylüce'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.