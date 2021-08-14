22 yaşındaki üniversite öğrencisi Salih'i arama çalışmaları sürüyor

AA 14 Ağustos 2021 Cumartesi 14:55 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 14:55

71 Evler Mahallesi'nde oturan Salih Güngör'ün bulunması için polis ve jandarmanın yanı sıra AFAD, UMKE, AKUT, OBAK, Büyük Ayı ve çeşitli kuruluşların arama kurtarma ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve Rekreasyon Alanı'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar, insansız hava araçlarının da desteğiyle yapılıyor.



Kayıp gencin ağabeyi Sezer Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi kardeşinin, kendi halinde iyi bir insan olduğunu söyledi.

Evden 9 Ağustos sabahı "İşe gidiyorum." diyerek ayrılan kardeşinden bir daha haber alamadıklarını ifade eden Güngör, "Onu çok seviyoruz. Bulunması için dua ediyoruz. Onunla iyi bir kardeştik. Şu ana kadar bir gelişme olmadı. Ümidimiz, bir an önce kardeşimin bulunması. Bizleri yalnız bırakmayan insanlara teşekkür ediyorum." dedi.