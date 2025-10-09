İSTANBUL 17°C / 12°C
Güncel

2 cinayetten aranan firari şüpheli 22 yıl sonra yakalandı

Kayseri'de 2 cinayetten aranan firari bir şahıs, 22 yıl sonra yakalanarak tutuklandı.

IHA9 Ekim 2025 Perşembe 09:33
2 cinayetten aranan firari şüpheli 22 yıl sonra yakalandı
Kayseri'de 2 cinayetten aranan firar şahıs, 22 yıl sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir firari şahsın kente geleceği yönünde bilgi aldı. İncesu ilçesi Bayraklı mevkiinde yol kontrol noktasında durdurulan minibüsteki şahısların kontrol edilmesi esnasında bir şahıstan şüphelenen ekipler parmak izi kontrollerinde şüphelinin başkasına ait sahte kimlik kullandığını tespit etti. Yapılan incelemede şüphelinin 2003 yılında gerçekleşen 'adam öldürme' ve 2009 yılında gerçekleşen 'kasten öldürme' suçlarından 22 yıldır firari olarak aranan M.K. (54) olduğu tespit edildi.

Hakkında 'başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak" suçundan adli işlem başlatılan M.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

