İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2023 Çarşamba / 25 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,85
  • EURO
    20,1257
  • ALTIN
    1109.62
  • BIST100
    4950.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 228 saat sonra inanılmaz kurtuluş! İlk sorduğu duygulandırdı
Güncel

228 saat sonra inanılmaz kurtuluş! İlk sorduğu duygulandırdı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Uğur Apartmanı'nın enkazından 2 çocuğuyla depremin 228. saatinde sağ çıkarılan annenin, kendisini kurtaran ekibe 'hangi gündeyiz?' diye sorduğu öğrenildi.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 17:42 - Güncelleme:
228 saat sonra inanılmaz kurtuluş! İlk sorduğu duygulandırdı
ABONE OL

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarında Oymak Sokak'taki apartmanın enkazından depremin 228. kurtarılan anne ve 2 çocuğunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yabancı uyruklu anne Ela ile çocukları Meysam ve Ali Bağdet'i kurtaran ekiplerden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) madenci işçisi Mehmet Eryılmaz, AA muhabirine, deprem bölgesinde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Eryılmaz, son olarak iki çocuk ve bir anneyi kurtardıklarını anlatarak, içeride olduğu söylenen 2 kişiyi daha arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

- "ANNE BİZİ GÖRÜNCE MUTLU OLDU"

Anne ve çocuklarının kurtarılmasına ilişkin bilgi veren Eryılmaz, şöyle devam etti:

"Çalışmalar esnasında herhalde bir ses duyuldu. O ses üzerine çalışmamızı yoğunlaştırdık. Anne bizi görünce mutlu oldu. Elini tuttum, ilk etapta. Konuştuk, sohbet ettik, sakinleştirdim. Ondan sonra çalışmamıza devam ettik. Geldiğimizden beri can kurtarmak için çalışıyoruz. Çok mutluyuz. Bu bizim beşinci kurtardığımız can. Bazılarının 'Bu binaya giremeyiz, çökme riski var.' dedikleri yere biz, kendi canımızı düşünmeden girip çıkıyoruz."

Eryılmaz, anneyle diyaloğuna değinerek, "İlk etapta su istedi. Sağlık ekipleri müdahale etmeden bir şey vermedik. 'Hangi gündeyiz?' diye sordu. Onu cevapladım. İsminin Ela olduğunu söyledi. Çocuklarının ismini de söyledi ama unuttum. Biri kız, biri oğlandı." diye konuştu.

- "SAĞLIK DURUMLARI İYİ GÖRÜNÜYORDU"

Anne ve çocuklara müdahale eden sağlık ekibinden Ali Parlas ise UMKE ekibiyle bölgede görev yaptıklarını belirterek, "Çocukların sağlık durumu genel olarak iyi gözüküyordu. Anne rahatlıkla konuşabiliyordu. Sözlü uyarılara sözlü cevaplar verebiliyordu. Çocukların susuzluğa bağlı ufak tefek sıkıntıları başlamıştı ama yapılan müdahalelerle sağlıklarının düzeleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan çocukların ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.