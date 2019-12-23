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Güncel

23 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? Çukur mu, Sefirin Kızı mı kim birinci?

23 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? Çukur mu, Sefirin Kızı mı kim birinci? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Zalim İstanbul, Star Tv'de Sefirin Kızı, Show Tv'de Çukur ve Fox Tv'de Yasak Elma yapımları ekranlara geliyor. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak.

23.12.2019  17:31 - Güncelleme: 23.12.2019  17:31
23 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tüm televizyon takipçileri Çukur mu, Sefirin Kızı mı kim birinci? merak ediyor. Bu akşam Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Zalim İstanbul, Star Tv'de Sefirin Kızı, Show Tv'de Çukur ve Fox Tv'de Yasak Elma yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardıdan zirvenin sahibi belli olacak. 
 
23 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 
23 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 23 Aralık reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
16 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI
 
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 ÇUKUR SHOW
 
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
 
3 YASAK ELMA FOX
 
4 SEFIRIN KIZI STAR
 
5 ESRA EROL'DA ATV
 
AB GRUBU
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
 
2 ÇUKUR ATV
 
3 YASAK ELMA FOX
 
4 SEFIRIN KIZI STAR
 
5 YASAK ELMA (ÖZET) FOX

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