23 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? Çukur mu, Sefirin Kızı mı kim birinci?

23.12.2019 17:31 - Güncelleme: 23.12.2019 17:31

23 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tüm televizyon takipçileri Çukur mu, Sefirin Kızı mı kim birinci? merak ediyor. Bu akşam Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Zalim İstanbul, Star Tv'de Sefirin Kızı, Show Tv'de Çukur ve Fox Tv'de Yasak Elma yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardıdan zirvenin sahibi belli olacak.

23 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

23 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 23 Aralık reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

16 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 ÇUKUR SHOW

2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

3 YASAK ELMA FOX

4 SEFIRIN KIZI STAR

5 ESRA EROL'DA ATV

AB GRUBU

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

2 ÇUKUR ATV

3 YASAK ELMA FOX

4 SEFIRIN KIZI STAR

5 YASAK ELMA (ÖZET) FOX