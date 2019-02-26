23. Dönem POMEM polis mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM polis alımı 2019 ne zaman?

23. Dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aynı zamanda 2019 yılı itibariyle 24. Dönem POMEM başvuruları ile ilgili yapılacak yeni ilanlar yakından takip ediliyor. Duyurusu yakından takip edilen 24.dönem POMEM başvuruları ile 10 bin civarında polis alımı yapılması bekleniyor. Peki POMEM 23. Dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 23. Dönem POMEM sonuç tarihi belli oldu mu? POMEM 24. Dönem başvuruları ne zaman? POMEM’e kaç kişi alınacak? İşte konuya ilişkin yapılan son açıklamalar. Söz konusu konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. POMEM polis alımları ile ilgili başvuru işlemi ve şartları ile ilgili tüm merak edilen konuları bu haberimizde derledik.

23. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KAÇ KİŞİ ALINACAK?

POMEM 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci adayı alınacak. Belirlenecek polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak. Alımlar için mülakat süreci tamamlandı. Şimdi ise mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok. Ancak, 22. Dönem POMEM alımlarında mülakat sınavı 13 Haziran'da yapılmış sonuçları ise 4 Ağustos'ta yani yaklaşık 53 günlük sürede açıklanmıştı.

Bu bilgiler baz alındığında, POMEM 23. Dönem mülakat sonuçlarının şubat ayının son ya da mart ayının ilk günleri açıklanabileceği öngörülüyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

24. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

24.POMEM başvuruları için heyecan dorukta. Polis olma hayali kuran binlerce kişi Polis Akademisi internet sitesi olan www.pa.gov.tr adresine yoğun şekilde erişim sağlıyor. 24.POMEM başvurularını kaçırmak istemeyen adaylar başvurulara dair yapılacak her duyuruyu, açıklamayı yakından takip ediyor. Bir diğer yanda da 23.dönem POMEM mülakat sonuçlarını bekleyenler var.

24.dönem POMEM başvurularının başlangıç tarihi merak ediliyor. Gözler Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından konuya dair henüz bir açıklama veya duyuru yayımlanmadı. Yapılacak tüm açıklamalar ve duyurular haberimizde olacak. Ancak 24.POMEM başvuruları ile ilgili bazı bilgiler dolaşıyor. 23. dönem POMEM ssözlü sıav sonuçlarının Şubat ayının sonuna kadar açıklanacağı, 7 Mart'ta da adayların eğitime alınacağı belirtiliyor. Bu gelişmeler değerlendirildiğinde kesin olmamakla birlikte POMEM 24. dönem başvurularının Mart ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Aşağıdaki bağlantı aracılığı ile www.pa.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

24.DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

24.dönem POMEM başvuru şartları için bir açıklama yapılmasa da, 23.POMEM başvurularında istenen şartların aynısının talep edileceği tahmin ediliyor. 23.dönem POMEM başvurularında şu şartlar istenmişti;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikle ilişiği bulunmamak.