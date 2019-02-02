23. EMITT Turizm Fuarı Gala Yemeği düzenlendi

23. EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapsamında, Türkiye'ye gelen uluslararası acenta ve tur operatörü temsilcileri yemekte bir araya geldi.

Pullman İstanbul Airport Hotel'de düzenlenen gala yemeğinde, Hindistanlı mankenler kendi kültürlerini yansıtan kıyafetleriyle defile düzenledi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, etkinlikte, İstanbul'u çok sevdiğini ve bu güzel şehirde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bhattacharyya, "Hindistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde baharat ve tekstil önemli bir rol oynuyor. Şanlıurfa ve Gaziantep'e gittiğimde kebapların çok baharatlı olduğunu gördüm. Türk ve Hintler birbirine bu anlamda çok benziyor. İstanbul ve Antalya'daki bu akşam seremonileri, arkadaşlıklar ve güçlü ilişkiler için çok önemli. Türk insanlarına karşı bir kardeşlik duygusu yaratıyor." diye konuştu.

Bhattacharyya, Hindistan'ın çok güzel bir ülke olduğunu ifade ederek, herkesi Hint mutfağını keşfetmeye davet etti.

Programda, Büyükelçi Bhattacharyya, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Onur Gözet, İstanbul Turizm Derneği (İSTTA) Başkan Yardımcısı Erol Turanlıoğlu ve Pullman İstanbul Airport Hotel Müdürü Serkan Aydın'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Etkinliğe, fuar kapsamında Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla dünyanın farklı ülkelerinden gelen kültür, golf, sağlık, düğün, inanç ve gastronomi turları organize eden 800 uluslararası acenta ve tur operatörü ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolos Vekili Purnojyoti Mukherjee ve Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan da katıldı.