30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

23 Haziran İstanbul seçimleri için oy verme işlemi sona erdi

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde oy verme işlemi sona erdi. İBB Başkanlığı için oy sayım işlemi başladı. Seçim yasakları kalkar kalmaz seçim sonuçları star.com.tr'de olacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, İstanbul'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi.

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Görevliler, büyükşehir belediye seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümünü yapacak.

 

- YSK YAYIN YASAĞINI KALDIRANA KADAR SONUÇLAR VERİLEMEYECEK

Seçim yasaklarına göre, bugün saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanamayacak.

Saat, 18.00-21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak.

YSK, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağını saat 21.00'den önce kaldırabilecek.

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan seçim sonuçlarını oradan takip ediyor

Başkan Erdoğan seçim sonuçlarını oradan takip ediyor

Yıldırım'dan sandık müşahitlerine çağrı

Yıldırım'dan sandık müşahitlerine çağrı

MSB duyurdu! Terör örgütüne darbe üstüne darbe

MSB duyurdu! Terör örgütüne darbe üstüne darbe

İstanbul Havalimanı bugün...

İstanbul Havalimanı bugün...

CHP'lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

CHP'lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

Kars'ta PKK vahşeti! Teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

Kars'ta PKK vahşeti! Teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

Kapalı madenden çalmışlar! 'Diaspor kristali' operasyonu

Kapalı madenden çalmışlar! 'Diaspor kristali' operasyonu

Galatasaray, Vedat Muriç'i bitirdi

Galatasaray, Vedat Muriç'i bitirdi
 

POPÜLER HABERLER

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

İstanbul seçimini yapıyor

İstanbul seçimini yapıyor

Instagram'da tekrara düşenler... Kopya fotoğraflar

Instagram'da tekrara düşenler... Kopya fotoğraflar

Başkan Erdoğan oyunu kullandı

Başkan Erdoğan oyunu kullandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA