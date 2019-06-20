‘23 Haziran İstanbul seçimlerinde nasıl oy kullanacağım? İstanbul seçimleri oy pusulası nasıl olacak?’ sorularına vatandaşlar yanıt aramaya devam ediyor. İstanbul seçmeni 23 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gideceğinden oy kullanma işlemleriyle ilgili akıllarına takılan sorulara yanıt arıyorlar. 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi tekrarlanacak. 23 Haziran İstanbul seçimlerinde de 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kullanılan sandık seçmen listeleri kullanılacak. Pazar günü seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak. Bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak. 31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek. Peki, 23 Haziran İstanbul seçimleri nasıl olacak? Haberimizin detayları aşağıda…

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİMLERİNDE NASIL OY KULLANCAĞIM?

KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN

Oy verme günü yanınıza TC. Kimlik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.

OY PUSULANIZI ALI KABİNE GİDİN

Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

OYUNUZU KULLANIP ZARFI KAPATIN

Oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.

SANDIĞA GİDİN

Oy zarfını sandığa atın

İMZANIZI MUTLAKA ATIN

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.Kimlik Belgenizi Unutmayın

Oy verme günü yanınıza TC. Kimlik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİMLERİNDE SEÇMEN LİSTELERİ GÜNCELLENMEYECEK

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. 23 Haziran 2019'da yapılacak seçimde kullanılacak sandık seçmen listelerinin ve her bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının 31 Mart seçimi ile aynı olması gerekecek.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimden sonra ortaya çıkan 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"un, "silah altında bulunan erler, askeri öğrenciler, cezaevindeki hükümlüler, kısıtlılar ve kamu hizmetinden yasaklı olanlar"ı içeren 7. ve 8. maddeleri kapsamındaki seçmenlerin seçmen kütüğündeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi düşülecek.

İstanbul ilinde yapılacak yenileme seçimlerinde seçmen kütükleri üzerinde değişiklik yapılamayacağından, YSK'nin ilgili kararı uyarınca ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanlardan, yerleşim yeri adresi İstanbul dışı olan veya ceza infaz kurumunu birinci adres olarak bildirenlerin de seçmen listelerindeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi düşülecek.

23 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE ASKERDEN GELENLER OY KULLANABİLECEK Mİ?

31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.

SEÇİM İŞLERİ İSTANBUL’DAN YÜRÜTÜLECEK

Bu seçimle ilgili iş ve işlemler, YSK tarafından değil seçimi yönetecek İstanbul İl Seçim Kurulunca uygulanacak.

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİMLERİNDE SEÇMENE TEK OY PUSULASI VERİLECEK

23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

YENİ SEÇİMDE SADEVE OY VERME İŞLEMİ TEKRAR EDİLECEK

Yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.