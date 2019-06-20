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23 Haziran'daki İstanbul seçimi, gün boyu 24 ve 360’ta...

23 Haziran'da 10 milyondan fazla İstanbullu sandık başına gidiyor. Pazar günü 24 ve 360 ortak yayınında gün boyu canlı yayınlarla sıcak gelişmeler ekrana taşınıyor.

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İstanbul’da iptal edilen seçim 23 Haziran’da yenileniyor. 24 ve 360 ortak yayınında gün boyu canlı yayınlarla sıcak gelişmeler ekrana taşınıyor. 
 
Seçim sonuçları; doğru, hızlı ve anlaşılır grafiklerle ekranlara geliyor.
 
Canlı bağlantılar ve uzman konukların yorumlarıyla sandığın nabzı burada atıyor. 
 

 

İSTANBUL SEÇİMİ; 23 Haziran Pazar, gün boyu 24 ve 360 ortak yayınında ...

Metin Külünk’ten gönül seferberliği çağrısı

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