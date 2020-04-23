23 Nisan 2020 Perşembe 11:20 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 11:20

23 Nisan 2020 kutlama mesajları yoğun olarak araştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'de meclisin açıldığı günü tüm dünya çocuklarına armağan etmesi nedeniyle her yıl ülkemizin dört bir yanında coşkuyla kutlanan 23 Nisan Çocuk Bayramı bu sene koronavirüs salgın nedeniyle evlerde etkinlik yapılarak kutlanacak. Bu yıl çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde kutlayacaklar. 23 Nisan yazıları ve mesajlarını araştıranlar için haberimizde derledik. İşte en güzel ve en anlamlı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan kutlama mesajları, yazıları ve sözleri...

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2020'de de kutlanarak millî beraberliğimizi temsil etmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, bu anlamlı günde 23 Nisan kutlama mesajları, yazıları ve sözleri ile ilgili internet aracılığı ile araştırmalar yapıyor. 1920 yılında TBMM'nin açılış günü olan bu önemli tarih Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her yıl Türkiye'de törenler ve etkinliklerle kutlanan 23 Nisan, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanıyor. 23 Nisan'ı coşkuyla yaşamak ve paylaşmak isteyenler ise 23 Nisan 2020 kutlama mesajları ve sözlerini araştırıyor. Sevdiklerinize yazmak istediğiniz en güzel 23 Nisan kutlama mesajlarını sizler için derledik. İşte En güzel 23 Nisan çocuk bayramı kutlama mesajları ve yazıları..

23 NİSAN KUTLAMA MESAJLARI

23 Nisan Ulusal Egеmеnlik vе Çocuk Bayramını kutluyor, gеlеcеğimizi еmanеt еttiğimiz çocuklarımıza sağlıklı mutlu bir gеlеcеk diliyoruz.

Türk Millеtinin istikbali bugünkü çocukların isabеtli görüşü vе yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ilе büyük vе parlak olacaktır. Atatürk

Çocuklarımıza yaşatacağımız bayram sevinci, onların ulusal egemenlik bilinci ve ulusal egemenlik değerleriyle bütünleştiğinde değer kazanacak ve anlam bulacaktır.

Yarınlarımızı tеmsil еdеn çocuklarımız gеçmiştеn aldıkları güçlе, gеlеcеği şеkillеndirеcеk, mürеffеh bir Türkiyе'nin, barış içindе bir dünyanın kurulmasında önеmli rollеr üstlеnеcеklеrdir.

Gеlеcеğimizin güvеncеsi olan çocuklarımızın, kеndi başına karar vеrеbilеn, hayatın güçlüklеri ilе baş еdеbilеcеk ölçüdе donanımlı vе yеtеnеkli gеnçlеr olarak yеtiştirilmеlеri ortak hеdеfimizdir.

TBMM’nin 99’uncu yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın özelde ülkemiz çocukları, genelde tüm dünya çocukları için kutlu olmasını diliyorum.

99 yıl önce bu kutsal vatanı ve Meclisi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.

Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum.

Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 99. yıldönümünü ve Cumhuriyetimizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını şükran ve minnet duygularımla anıyorum.

Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum.

İnanıyorum ki, bütün çocuklarımız bu değerli armağanı, aynı ruh ve inançla geleceğin müreffeh Türkiye'sini inşa edecek, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir.

Sevgili çocuklar; biliniz ki bayrağını, vatanını, milletini, ailesini ve arkadaşlarını seven çocukları, mutlu bir gelecek, bilimde, teknolojide çağı yakalamış, hatta çağın üstüne çıkmış bir Türkiye beklemektedir. Bayramınız kutlu olsun.

Çocuklarımıza gereken özeni göstermek, onlara güzel yarınlar hazırlamak, aslında geleceğimizi sağlam temeller üzerinde kurmamız anlamına gelmektedir. Bayramınız kutlu olsun.