23 Nisan festivaline saldıran PKK'lılar hakkında soruşturma başlatıldı

İsviçre haber ajansı Keystone-SDA'daki haberde, olayda katılımcılara saldırdığı tespit edilen 17 şüpheliye Basel Başsavcılığının soruşturma açtığı bildirildi.

Şüphelilerin, haklarındaki "huzuru bozma, fiziki zarar ve ciddi fiziki zarara teşebbüs" iddialarına ilişkin sorgulanacağı aktarıldı.

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Her sene yapılan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, binin üzerinde Türkün katılımıyla 8 Mayıs'ta Basel Meydanı'nda düzenlenmişti.

Festivalin ardından PKK destekçisi olduğu öğrenilen bir grup, katılımcılara saldırmış, olayda en az 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınamış, eylemin faillerinin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Olayın ardından polis, saldırıya katıldığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına almış ve Başsavcılık, saldırganlar hakkında adli kovuşturma açmıştı.