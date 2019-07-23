23 Temmuz reyting sonuçları! Kimse Bilmez mi, Erkenci Kuş mu gecenin reyting birincisi kim? 23 Temmuz reyting sonuçları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kimse Bilmez mi, Erkenci Kuş mu gecenin reyting birincisi kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu akşam ATV'de Kimse Bilmez, Star TV'de Erkenci Kuş, Show TV'de Bizans Oyunları, Kanal D'de Çarkıfelek, FOX TV'de Yaparsın Aşkım ve TV8'de Sen Benim Herşeyimsin yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından kimin birinci olduğu belli olacak. Geçtiğimiz hafta açıklanan retyting sonuçlarına baktığımızda totalde Kimse Bilmez zirvedeki yerini aldı. Peki, bu haftanın reyting birincisi kim olacak? İşte tüm merak edilenler...