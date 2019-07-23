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23 Temmuz reyting sonuçları! Kimse Bilmez mi, Erkenci Kuş mu gecenin reyting birincisi kim?

23 Temmuz reyting sonuçları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kimse Bilmez mi, Erkenci Kuş mu gecenin reyting birincisi kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu akşam ATV'de Kimse Bilmez, Star TV'de Erkenci Kuş, Show TV'de Bizans Oyunları, Kanal D'de Çarkıfelek, FOX TV'de Yaparsın Aşkım ve TV8'de Sen Benim Herşeyimsin yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından kimin birinci olduğu belli olacak. Geçtiğimiz hafta açıklanan retyting sonuçlarına baktığımızda totalde Kimse Bilmez zirvedeki yerini aldı. Peki, bu haftanın reyting birincisi kim olacak? İşte tüm merak edilenler...

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23 Temmuz reyting sonuçları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kimse Bilmez mi, Erkenci Kuş mu gecenin reyting birincisi kim? sorusunun  yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam ATV'de Kimse Bilmez, Star TV'de Erkenci Kuş, Show TV'de Bizans Oyunları, Kanal D'de Çarkıfelek, FOX TV'de Yaparsın Aşkım ve TV8'de Sen Benim Herşeyimsin yapımları izleyicisinin karşısına çıkacak. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından kimin birinci olduğu belli olacak. Geçtiğimiz hafta açıklanan retyting sonuçlarına baktığımızda totalde Kimse Bilmez birinci
sırada, Erkenci Kuş üçüncü sıradaydı. Peki, 23 Temmuz reyting birincisi kim? 
 
23 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI! 
23 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 23 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
16 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI! 
 
TOTAL 
 

 
AB
 

 
ABC
 

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

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