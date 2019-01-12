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TSK 23 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı:' Son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi'

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28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Selçuk Safranbolu´daki seminere telefonla bağlandı

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