İçişleri Bakanlığı: 23 teröristin etkisiz hale getirildi

Son bir haftada gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde toplam 7 ölü, 4 sağ/yaralı ve 12 teslim olma üzere toplam 23 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 421 operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonlar neticesinde terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 774 kişi terörden, 4 bin 475 kişi uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 101 kişi düzensiz göçle mücadele kapsamında toplam 5 bin 350 kişi gözaltına alındı.

Diğer yandan son bir haftada yurt içinde toplam 7 ölü, 4 sağ/yaralı, 12 teslim olmak üzere toplam 23 teröris etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde, 3 ilde 13 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildi. 25’i ağır ve uzun namlulu toplam 34 silah, 24 adet el bombası, 303 kilogram patlayıcı madde, 45 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. 3 bin 48 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Teröristlerin geçim kaynağı uyuşturucuya vurgun

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 438 operasyonda 2.976 kilogram esrar, 273 kliogram eroin, 1 kilogram kokain, 6 kilogram metamfetamin, 1 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 48 kilogram afyon, 19 bin 817 adet ectasy, 5.400.463 adet captagon, bin 423 sentetik ecza, 4 bin 688 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 513 bin 506 paket kaçak sigara, 55 bin 723 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 4 bin 475 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 63 bin 140 personelin katılımıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu avm, kafe, kahvehane, park ve bahçeler ile eğelence merkezleri ve çeşitli iş yerlerinden oluşan 10 bin 254 farklı noktada “Türkiye Güven Huzur Uygulaması - 2018/6” icra edildi. Bu kapsamda 483 bin 544 şahsın sorgulaması yapıldı ve aranan bin 361 şahıs yakalandı, 24 bin 326 iş yeri ve 118 bin 112 araç denetimi yapıldı, 610 araç ve 127 iş yerine işlem yapıldı, 122 silah, 2 kilogram uyuşturucu, 8 bin 632 paket kaçak sigara ve 278 bin 84 piroteknik madde ele geçirildi. Ayrıca yine ülke genelinde yasadışı sigara satışının önlenmesi amacıyla “DUMAN-6” uygulamasıyla tekel, büfe ve tütün satan bin 718 iş yeri kontrol edildi. Bu kapsamda 7’si aranmakta olan 98 şahıs gözaltına alındı, 10 ruhsatsız silah, 164 bin 697 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1.7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 320 sosyal medya hesabı ile ilgili de çalışma yapıldı ve tespit edilen 263 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 575’i denizlerde olmak üzere toplam 7 bin 303 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 101 organizatör gözaltına alındı.