İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Temmuz 2020 Perşembe / 18 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8618
  • EURO
    7,7903
  • ALTIN
    399.445
  • BIST100
    119029
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 23 yaşındaki genç yüzmek için girdiği denizden çıkamadı
Güncel

23 yaşındaki genç yüzmek için girdiği denizden çıkamadı

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde serinlemek için denize giren Muhammet Celayir (23), boğuldu. Talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA09 Temmuz 2020 Perşembe 15:40 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 15:40
ABONE OL

İstanbul'dan arkadaşıyla birlikte Marmara Ereğlisi'ne gelen Muhammet Celayir, bugün öğle saatlerinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra su üzerinde hareketsiz kalan Celayir'i gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık, AFAD, UMKE ve deniz polisleri Celayir'i dalgaların arasından kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin uzun süre suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı Celayir, hayatını kaybetti. Celayir'in cansız bedeni Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.