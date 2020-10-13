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Güncel

23 yaşındaki kız evinde göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu

Isparta'da oturan Gamze Esgicioğlu (23), kaldığı apart dairede göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Polis, olay sırasında evde olan 4 erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan, 4 erkek şüphelinin Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart daireye geldikleri otomobil, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

DHA13 Ekim 2020 Salı 11:15 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 11:15
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Olay, Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartın 3'üncü katındaki dairede, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Apart dairede kalan Gamze Esgicioğlu'nun bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Esgicioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Göğsünden bıçaklandığı belirlenen Gamze Esgicioğlu'nun cenazesi otopsi için morga konuldu.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olay sırasında evde olan ve Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi olduğunu söyleyen bir kişinin de aralarında bulunduğu H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı.

GELDİKLERİ OTOMOBİL KAMERADA

Öte yandan, 4 erkek şüphelinin Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart daireye geldikleri otomobil, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, 07 FDP 46 plakalı otomobilin apart dairenin bulunduğu sokağa geldiği anlar yer aldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

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