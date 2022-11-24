23 yıl sonra aynı korku! AFAD Düzce depremine ilişkin son bilgileri paylaştı

Düzce, 12 Kasım 1999'da yaşanan ve 845 kişinin hayatını kaybettiği depremden 23 yıl sonra aynı korkuyu yaşadı. Saat 04.08'de meydana gelen 5.9'luk Gölyaka depremi korkuttu ama yeniden inşa edilen Düzce'yi yıkmadı. Panik nedeniyle 93 kişi yaralandı. Bir kişi kalp krizinden bir kişi de beyin kanamasından hayatını kaybetti. Tekirdağ'dan İzmir'e kadar birçok ilde hissedilen sarsıntının ardından en büyüğü 4.7 olan 140'ın üzerinde artçı kaydedildi.

Düzce 23 yıl sonra yine deprem korkusu yaşadı. Merkez üssü Gölyaka olan depremin şiddeti AFAD verilerine göre 5.9 olarak açıklandı. Yerin 6.81 kilometre derinliğinde olan deprem, Düzce'nin yanı sıra İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi. Panik sürerken Çilimli 04.30'da 4.7 ile sallandı. Büyük depremin ardından en büyüğü 4.7 olan onlarca artçı meydana geldi. Deprem sonrası AFAD ile Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi. AFAD bölgeye 10 bin battaniye ile 489 aile tipi, 20 genel maksat çadırı ile Düzce Valiliğine acil ihtiyaçlar için 1 milyon TL ödenek gönderdi. Bölgeye 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 1 sosyal çalışma TIR'ı ve 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirildi. Bölgede 2 bin 580 personel ve 471 araç görevlendirildi.

Depremin merkez üssüne yakın bölgedeki köylerde bazı ahırlar yıkıldı, birçok binada da hasar oluştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremin ardından bölgeye gitti.

HASARLI BİNADAN UZAK DURUN

Bakan Soylu, hasarlı binalardan uzak durulması yönünde uyarıda bulundu. Soylu, "8 bin konutta inceleme yapılacak" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hızla hasar tespitleri tamamlayacağız" diye konuştu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Düzce'nin Çay Mahallesi'nde oturan Sevim Çengel (63), deprem sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çengel, kurtarılamadı. Çilimli'de ise 48 yaşındaki Hikmet Çelebi, deprem sırasında düşerek beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çelebi kurtarılamadı.

8 BiNA AĞIR HASARLI

Hasar tespit çalışmalarının 2 gün içinde tamamlanacağını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gölyaka'da 5 binamız, 8 bağımsız bölümümüz ağır hasarlı. Cumayeri, Gümüşova ve merkezde 3 binamız ağır hasarlı. Yurtlarımızda herhangi bir hasar söz konusu değil" dedi.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem beklendiği yönünde sosyal medyada provokatif paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

İşte dakika dakika yaşananlar:

07:55 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Gölyaka'daki 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralanan 93 kişiden 14'ünün tedavisinin hastanede sürdüğünü bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 212 artçı sarsıntı meydana geldi. Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.

00:57 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Gölyaka'daki 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra 180 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 16'sının tedavisi hastanelerde sürüyor. Depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 180 artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede 2 bin 580 personel ve 471 araç görevlendirildi.