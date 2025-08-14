AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek yola çıkıldığını ifade ederek, "Hakikatten hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bunu geçen 23 yıllık iktidarımız kanıtladı." dedi.

"BUNDAN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ OLMAYACAK"

AK Parti'nin 24. Kuruluş Yılı Programı öncesi 24 TV'de önemli açıklamalarda bulunan Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, şu ifadelere yer verdi:

Şimdi inşallah, Sayın Cumhurbaşkanımızın hem ülkemize hem bölgemize hem de bütün insanlığa hitabını beraberce dinleyeceğiz. Orada mesajlarını hep beraber o heyecanla inşallah duyumsayacağız. O konuda inşallah sürprizleri de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bırakalım. Bununla beraber, tabi 24 yaşındayız. "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek yola çıkılmıştı. Hakikaten hiçbir şey eskisi olmadı nitekim. Bunu geçen 23 yıllık iktidarımız delillendirme ve kanıtladı. Gelenekten geleceğe, geçmişten gelece muazzam büyük bir müktesebatı hep beraber hayatımızda gözlemleyerek içinde bizzat bulunarak yaşadık. Gerçekten 80 yıllık Cumhuriyet döneminde yapılanların fevkinde 5 kat-10 kat kimi alanlarda 20 kat daha büyük hamlelere şahit olduk.

Bu konuda hem demokratikleşme, sessiz devrimleri gerçekleştirme, insanlarımızı birbiriyle kaynaştırma, birlik-beraberlik-kardeşliğe ve dayanışmaya hakikaten herkesi kucaklamaya dönük bir merkez parti olarak herkesin partisi olarak 86 milyonu hedef alarak ve kucaklayarak bugünlere gelme herhalde dünya siyaset tarihinde Guinness rekorlar kitabına geçecek büyük bir başarıyı da tescillemiştir. Ve 17 seçimde üst üste Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki büyük başarıları demokratik olarak dünya tarihinde hiçbir zaman görülmemiştir. Kendi tarihi açımızdan da bakıldığında 2014 yılında da halk oyuyla ilk kez seçilmiş bir devlet başkanı söz konusudur. 11 . yılını geçtiğimiz günlerde hep beraber andık.

Sayın Cumhurbaşkanımız dün de gençlerle beraberdi. Orada büyük aşk ve azimle çok daha büyük ufuklara doğru yürüyeceğimizin ve ikinci 25 yıllık AK Parti döneminin bölgesel bir güç be küresel bir aktör olarak Türkiye yüzyılı hedeflerine Terörsüz Türkiye hedeflerini gerçekleştirmiş ve büyük bir şahlanışı beraberce ortaya koymuş ve .ok daha büyük ümitleri beraberinde taşımız ve bu anlamda Selçuk, Osmanlı ecdadımızın ortaya koymuş olduğu büyük medeniyet yürüyüşünün temel hak ve özgürlükler ekseninde teberrür eden her bir inşan tekinin o konuda biricikliğini esas alan ve bunu bir nizamı aleme küresel düzene dönüştüren o perspektifin bugün bu gençlik iksiriyle kökü mazide olan atiyim perspektifiyle AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda teberrür ettiğini ve buradan hareketle Parks Türkiye barışı yaklaşımıyla hem Türkiye'nin iç tahkimatını bir taraftan gerçekleştirirken, Terörsüz Türkiye'nin Terörsüz Bölgeye vesile olacağını ve kapı aralayacağını arzuluyoruz.