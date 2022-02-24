24 ekibi cephe hattında!

24 Şubat 2022 Perşembe 10:33 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:40

Rusya Donbas'a askeri harekât başlattı. 24 TV ekibi cephe hattından son durumu aktardı.

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde olduklarını belirten 24 Muhabiri Adem Hançer, cephe hattından patlama seslerinin geldiğini, aralıksız hava bombardımanın devam ettiğini kaydetti.

Hançer, yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre Rus hava saldırı güçlerinin bölgede bulunan 2 silah deposunu imha ettiğini söyledi.

Bölgenin oldukça hareketli olduğunu belirten Hançer, Rus birliklerinin Kharkiv bölgesine karadan ulaştığına yönelik haberlerin olduğunu aktardı. Sınır hattında bulunan birçok kasabanın boşaltıldığını, Rus ayrılıkçılarının Ukrayna askerine saldırı başlattığını da ifade etti.