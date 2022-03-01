24 ekibi cephe hattında! Kiev'den sıcak gelişmeleri aktardı

1 Mart 2022 Salı 16:44 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 16:44

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 6. gününde... Başkent Kiev'deki son gelişmeleri 24 TV Muhabiri Adem Hançer ve kameraman Uğur Tüney bildiriyor.



Rusya'nın sızma girişimlerine karşı, sivil direnişin yoğun şekilde sürdüğünü aktaran Hançer, Rusya tarafından sızmaların en yoğun olduğu bölge olan Kiev'de sivillerin askerlerle birlikte elleri tetikte beklediklerini aktardı. Şuan için Kiev'de meskun mahal çatışmaların olmadığını aktaran Hançer, Harkov bölgesinde de sıcak çatışmaların sürdüğü bilgisini paylaştı. Hançer, sokağa çıkma yasağının da sert tedbirlerle uygulandığını belirtti.

Kiev yakınlarında, sivillerin olası saldırılara karşı hazırlık yaptığını söyleyen Adem Hançer, siperler kazıldığını ifade etti.

CEPHELER KAZILIYOR, LASTİK DAĞLARI İNŞA EDİLİYOR

Kiev merkezinden son gelişmeleri aktaran Hançer, "Bulunduğumuz noktaya 60 kilometre uzaklıkta bir Rus askeri konvoyunun Kiev'e yaklaştığı bilgisi yankılanıyor." dedi. Haberin alınmasıyla birlikte hazırlıklarında hızlandığını belirten Hançer, kentin giriş ve çıkışlarında cephelerin kazıldığını, lastik dağları inşa edildiğini belirtti. Lastik dağlarının yakılarak uçakların görüşünün engellenmeye çalışıldığını ifade eden Hançer, bir örneğini Zeytin Dalı Harekatı'nda gördüklerini söyledi.

19.00'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağının altını çizen Hançer, Kiev'e giriş-çıkışların sayıyla yapıldığını belirtti. İnsanların sınırlara doğru yola çıktığını, kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştuğunu belirtti. Türk vatandaşların bölgeden tahliyesi sürerken yeni bir tahliye treninin de geleceği bilgisini veren Hançer sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde de insanların sığındıkları yerlerden ayrılmadığını ifade etti.

Dün gece iki farklı noktaya saldırı gerçekleşti. Saldırılardan biri hava radarı bölgesine gerçekleşti, bölgeye balistik füze ateşlendi. Diğeri ise Bulvar denilen bir kasabaya düştü. Sabah saatlerinde bölgeye giden Hançer ve Tüney bölgede yapılan hazırlıkların gizlilikle yürütüldüğünü, vatandaşlara dahi aralarında konuşmamaları ve görüntü almamaları konusunda uyarılar yapıldığını belirtti.