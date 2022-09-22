24 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Artvin, Bursa, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Yalova ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Bartın, Sakarya, Zonguldak ve Düzce için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

SARI RENKLİ UYARI NEDİR?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumunun tehlikeli olduğjnu belirtir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Geçen hafta sonu yurdu etkisi altına alan çöl sıcaklıklarının ardından yeni haftaya serin ve yağışlı bir havayla girildi. Bugün ve yarın hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 16 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

İstanbul'da bugün ve yarın hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ankara ve İç Anadolu'da da ayaz etkili olacak. Karadeniz'in yüksek kısımlarında ise sulu kar görülebilir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (55- 110 kg/m2) olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu'nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ve doğu, Yozgat'ın doğu ve Tokat'ın güney ve doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL GÜNE YAĞMURLA BAŞLADI

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbullular güne yağmurla başladı. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde il genelinde etkili oldu.

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının; mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyretmesi bekleniyor.