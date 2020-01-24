24.01.2020 10:04 - Güncelleme: 24.01.2020 10:04

24 Ocak Kararları nedir? 24 Ocak Kararları ile neler değişti? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 24 Ocak 1980 tarihinde Türkiye’nin ekonomik hayatı için milat sayılan 24 Ocak “İstikrar Kararları” hayata geçirildi. İstikrar Programının hedefi bir yandan ulusal ekonominin birikim ve kaynaklarının dağılımında piyasa fiyatının ana belirleyici unsur olmasının diğer taraftan da dünya piyasalarıyla eklemlenmeyi sağlamaktı. Bu amaca yönelik olarak sürecin ilk basamağını mal piyasalarının dışa açılması ve ithalat rejiminin serbestleştirilmesi oluşturdu. 24 Ocak Kararları'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

24 OCAK KARARLARI NEDİR?

24 Ocak 1980 tarihinde Türkiye’nin ekonomik hayatı için milat sayılan 24 Ocak “İstikrar Kararları” hayata geçirildi.

24 OCAK KARARLARI İLE NELER DEĞİŞTİ?

- Yüzde 32,7 devalüasyon yapılarak günlük kur ilanı uygulamasına gidildi.

- Gübre, enerji ve ulaştırma dışında sübvansiyonlar kaldırıldı.

- Yurt dışında sunulacak müteahhitlik hizmetleri desteklendi.

- Devletin ekonomideki payını küçülten önlemler alındı.

- KİT'lerdeki uygulamaya paralel olarak tarım ürünlerini destekleme alımları sınırlandırıldı.

- Dış ticaret serbestleştirildi.

- Yabancı sermaye yatırımları teşvik edildi.

- Kar transferlerine kolaylık sağlandı.

- İthalat kademeli olarak serbestleştirildi.

- İhracat vergi iadesi, düşük faizli kredi, imalatçı ihracatçılara ithal girdide gümrük muafiyeti, sektörlere göre farklılaşan teşvik sistemiyle teşvik edildi.

- Dövize çevrilebilir mevduat uygulamasına son verildi.

- Döviz alım satımı serbest bırakıldı.

- Döviz piyasası üzerindeki kontroller kaldırıldı, faiz oranları serbest bırakıldı ve reel faiz politikasına geçildi.

- Fiyat kontrol ve sınırlamaları kaldırılarak serbest piyasa uygulamasına geçildi.