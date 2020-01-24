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Güncel

24 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Arka Sokaklar, Hercai reyting sıralaması

24 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Arka Sokaklar, Hercai reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Star TV’de Babil, ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak. 24 Ocak reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

24.01.2020  17:04 - Güncelleme: 24.01.2020  17:04

24 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Arka Sokaklar, Hercai reyting sıralaması tüm televizyon takipçileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam Star TV’de Babil, ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak.

24 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 24 Ocak reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

17 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

1 ARKA SOKAKLAR KANAL D

2 HERCAİ ATV

3 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX TV

4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

5 ARKA SOKAKLAR ÖZET KANALD

6 ESRA EROL'DA ATV

7 BABİL STAR TV

8 HERCAİ ATV

9 SHOW ANA HABER

10 ATV ANA HABER

AB

1 BABİL STAR TV

2 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX TV

3 ARKA SOKAKLAR KANAL D

4 PAYİTAHT TRT1

5 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

7 HERCAİ ATV

8 O SES TÜRKİYE

9 SHOW ANA HABER

10 ARKA SOKAKLAR ÖZET

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